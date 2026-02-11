Бывшая возлюбленная Стаса Пьехи объяснила причины их расставания

Ника Здорик не отрицает своей вины, утверждая, что часто «рубит с плеча» и слишком сильно проявляет эмоции. Тем не менее, она благодарна певцу за время, проведенное вместе.

24-летняя звезда театра и кино Ника Здорик вспомнила о своих непростых отношениях со Стасом Пьехой. Актриса несколько лет назад встречалась с певцом, но роман не привел ни к чему серьезному.

Позднее Пьеха в одном из интервью заявил, что любить артистку — то еще испытание.

«Умирал рядом», — признавался он.

Здорик не стала скрывать, что слова бывшего ее задели. Тем не менее, она согласилась пояснить, что имел в виду Стас. Ника уверена, что певец не мог принять ее излишнюю склонность к проявлению эмоций.

«Я яркий и открытый человек в плане выражения своих эмоций и вообще в жизни. А он тревожный, контролирующий, и для него мое проявление эмоций небезопасно. Было ли обидно слышать эту фразу? В моменте — да, очень больно и неприятно. Тем более мы год как расстались. Но я знаю всю внутрянку наших отношений, поэтому не обижаюсь, сейчас и подавно. Я вообще прекрасно отношусь к Стасу. Я ему очень благодарна, потому что именно он многое в меня заложил, какие-то правильные взрослые вещи», — говорит звезда в интервью с Марией Чадиной.

Недавно Здорик вышла в люди в обществе Марка Богатырева, что спровоцировало слухи о романе. Ника поспешила опровергнуть предположения, заявив, что он с актером давно дружат и часто пересекаются в театре. Ни о каком взаимном влечении речи нет.