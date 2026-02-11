Ирина Безрукова была вынуждена уехать на курорт по состоянию здоровья

Ирина Безрукова призналась, что была вынуждена отправиться на отдых по состоянию здоровья. В разговоре с Telegram-каналом «Звездач» актриса сообщила, что работала без отпуска более года. Поэтому эту поездку она не просто заслужила — отдых ей жизненно необходим.

© Super.ru

Знаменитость рассказала, что на фоне таких нагрузок организм дал сбой. Некоторые показатели были на грани, кортизол оказался повышен, а врачи даже предположили, что Ирина пережила сильнейший стресс.

«Врачи сказали, что я, вероятно, пережила серьезное потрясение, но проживать сильные эмоции — в этом заключается моя работа: кино, спектакли, проекты на пределе физических и эмоциональных сил, участие в шоу "Дуэты", где я впервые пела на публику — организм пережил сильнейший стресс. Я не снимаю напряжение алкоголем, таблетками или транквилизаторами, я за натуральные методы», — поделилась актриса.

Ирина также отметила, что сейчас она восстанавливается эмоционально, психически и физически. За прошлый год у неё не было отменено ни одного спектакля. Ну а чтобы продолжать в том же духе, актрисе потребовалась передышка.

«Мой организм — как раритетный автомобиль 65-го года выпуска, ему требуется больше заботы, чем "машине" с меньшим пробегом», — добавила она.

Ранее Ирина Безрукова рассказала, как её обидели в начале творческого пути.