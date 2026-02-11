«Роман» с Бузовой, статус холостяка и «план Б»: личная жизнь Батрутдинова

48-летний комик Тимур Батрутдинов становился самым популярным резидентом Comedy Club, однако за свою жизнь так и не сумел построить крепких отношений. Starhit вспомнил историю романов комика в день его рождения.

Карьера

Тимур Батрутдинов родился 11 февраля 1978 года в Подольске Московской области. Его отца, инженера-судостроителя, по распределению отправили в Балтийск, где и прошло детство артиста. Еще в школе Тимур участвовал в развлекательных мероприятиях и уверенно чувствовал себя на публике.

После окончания школы Батрутдинов поступил в университет экономики и финансов Петербурга, но уже на первых курсах стал писать сценарии для местной студенческой команды КВН. После окончания вуза Тимур пошел в армию, сделав паузу в занятиях юмором, а после демобилизации решил устроиться по профессии. Незадолго до собеседования в автомобильную компанию он встретил старого друга — Дмитрия «Люська» Сорокина. Оказалось, что в команду «Незолотая молодежь» требовались талантливые авторы.

«Получилось так, что в Москве у меня с промежутком в неделю образовалось два собеседования. Я стоял на распутье: либо Peugeot, либо "Незолотая молодежь". Родители, конечно, сильно сопротивлялись моему решению, но себя не обманешь. Я выбрал команду», — заявлял Батрутдинов.

Параллельно с КВН артист стал появляться в Comedy Club, где партнером Батрутдинова стал Гарик Харламов. Артисты быстро сдружились и вскоре начали вместе выступать на сцене. Тимур стал одним из лучших участников шоу, а в 2009 году даже был признан самым популярным резидентом по мнению зрителей. Позднее комик вел программу «Привет, Кукуево!» на МУЗ-ТВ, участвовал в проектах Первого канала «Цирк со звездами», «Ледниковый период» и «Южное Бутово», снимался с Харламовым в «ХБ». Кроме того, у него были эпизодические роли в кино.

Студенческая любовь и «Холостяк»

Долгое время личная жизнь Батрутдинова была скрыта тайной. Оказалось, что в судьбе комика было много историй любви, однако ни одна из них не закончилась счастливо.

Еще в студенческие годы Тимур встречался с однокурсницей Тамарой Ароновой. В свободное время влюбленные ходили на дискотеки и катались на роликах. Пара вместе ездила на гастроли КВН, а также познакомила его с родителями. Кроме того, парень работал тамадой в компании отца Ароновой. К свадьбе отношения не привели, хотя Григорий Аронов сохранил хорошее мнение о Батрутдинове.

В 2013 году Тимур появился на публике с девушкой по имени Катя, с которой познакомился на вечеринке у друзей. Однако, ожидания не оправдались — вероятно, ничего серьезного пару не связывало.

В 2015 году Батрутдинов согласился на участие в шоу «Холостяк». В шоу он признался, что мечтает о детях и семье. Первый выпуск обернулся для артиста сюрпризом: среди 25 претенденток на его сердце была арт-менеджер Алина Чусь, с которой у комика был непродолжительный роман. Однако девушке это не помогло: в конце шоу Тимур отдал предпочтение Дарье Кананухе. Пользователи обвинили Дашу в распутстве и доступности.

«Тимур посоветовал закрыть общий доступ к моей странице. Мне писали в комментариях столько гадостей… Например, что дорогу к победе я проложила через постель. Но на проекте у нас интима не было», — уверяла Канануха.

Через несколько месяцев их роман закончился. Даша намекнула, что комику оказались не нужны их отношения. Юморист при этом вскоре зарегистрировался на сайте знакомств, подтвердив, что продолжает искать любовь.

«Роман» с Бузовой и «План Б»

После «Холостяка» комик не раз жаловался, что устал от напоминаний женатых друзей о необходимости создать семью. Однако у поклонников сложилось свое мнение — идеальной кандидатурой они называли давнюю подругу артиста Ольгу Бузову. Много шума наделали совместные снимки знаменитостей из отпуска в январе 2018 года. Бузова поясняла, что это была случайная встреча в Таиланде, а не совместная поездка. Юморист же подогревал интерес публики, намекая, что ему нравится Ольга.

«Если один раз с тобой пересплю — надо будет и второй, и третий, нельзя это рассматривать как мимолетное увлечение. Желание было, особенно, когда мы с тобой выпивали, главное не оступиться, чтоб ты не испытала душевных переживаний», — признавался Тимур в одном из шоу.

Позднее артист получил шанс найти любовь в рамках реалити-шоу «План Б», на котором одновременно искала вторую половину и Ольга Бузова. В финал проекта прошли Маргарита Гаврилова и Елизавета Аниховская, однако Тимур не выразил желания сблизиться с ними.