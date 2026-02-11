Долина не живет по прописке: певица могла потерять часть пенсии

За эпопеей с квартирой Ларисы Долиной в прошлом году наблюдала вся страна. В прошлом месяце певица окончательно съехала из проданного жилья. Но вот куда она переехала и как теперь поживает, долго держалось в секрете.

© Московский Комсомолец

Постепенно ситуация стала проясняться, и выяснилось, что переехала артистка в квартиру не менее крутую, чем жила до этого, а вот прописалась в Лефортово, где живут дочка и внучка. Специалисты, правда, усматривают в этом для Долиной некоторые неудобства. С какими именно проблемами может столкнуться звезда, и что же это за жилье в Лефортово, выяснил "МК".

Для тех, кто ещё не знает, в районе Лефортово г. Москвы живёт дочь певицы в хорошей двухкомнатной квартире.

"Дом пятиэтажный, но в районе в принципе немало пятиэтажек. Эти дома строились в том числе и для офицеров- в районе много соответствующей инфраструктуры. Есть воинские части, учебные заведения. Когда-то квартиры здесь стоили совсем недорого, их скупали быстро. Лариса Александровна, видимо, тоже взяла в качестве инвестиций. Но через какое-то время сюда переехала дочь с маленькой внучкой, - рассказали нам в окружении певицы. - Сейчас жилье не самое дешевое. Двушка - в районе 20-25 миллионов".

Проживать в квартире 50 кв.м. с дочерью и внучкой после потери жилья в Хамовниках Лариса Александровна не захотела, поэтому сняла в аренду жилье ближе к центру. Это большая, современная квартира, чуть меньше той, что была в Хамовниках, но зато она выполнена уже в современном стиле, так что и ремонт делать не надо. Долина не стала скрывать, что рассматривает ее как вариант для покупки в перспективе, а пока у нее нет средств для приобретения.

Конечно, жить в одном месте, а быть прописанной в другом, не совсем удобно. И вот почему.

"Если Лариса Долина зарегистрирована в Лефортово у дочери, а фактически живёт в другом месте, то юридических проблем обычно нет, но есть нюансы. Например, могут возникнуть сложности с получением льгот, прикреплением к поликлинике или голосованием по месту жительства. Если в квартире прописаны несколько человек, это влияет на оплату ЖКХ: придётся платить за прописанного человека даже если он фактически живёт в другом месте", - рассказала риэлтор Юлия Юсова.

Действительно, если Долина вдруг захочет воспользоваться услугами бесплатной медицины, ей придётся ехать в поликлинику по месту жительства. Конечно, можно попробовать зарегистрироваться и по адресу фактического проживания, но можно и получить отказ, мол, нет мест, как это нередко бывает. Впрочем, есть подозрение, что в обычной поликлинике Долина была ну очень давно, и обслуживается она в частной клинике.

Голосовать ей теперь тоже придётся в Лефортово, если она заранее не напишет заявление, что хочет проголосовать по-другому адресу.

Также специалисты считают что если вдруг семья певицы захочет продать квартиру, может возникнуть проблема.

"Покупатель может запросить всю информацию по жилью и увидеть, чьё имя в списке официально зарегистрированных. Там имя Ларисы Долиной. Не исключено, что данный факт насторожит потенциального покупателя. Историю с Полиной Лурье до сих пор помнят", - поделился мнением эксперт по недвижимости.

Кстати, появилась ещё версия, почему Лариса Долина не стала прописываться в своём доме в Подмосковье.