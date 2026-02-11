Упущенное время и прописка в «хрущевке»: как «продешевила» Долина

После скандала с квартирой народная артистка Лариса Долина прописалась в своей однокомнатной квартире в Лефортово, хотя сама продолжает жить в элитном районе Москвы. Как сообщает «Царьград», оказалось, что за время судов певица могла бы купить еще две квартиры, аналогичные потерянному жилья, а при его продаже сильно «продешевила».

Прописка в «хрущевке» и роскошные апартаменты

В конце декабря 2025 года Верховный суд вернул квартиру Долиной в Хамовниках покупательнице — Полине Лурье. Артистка выписалась из старого жилья и сразу прописалась в другой московской квартире — скромной однокомнатной «хрущевке» в Лефортово. Жилье артистка купила много лет назад, однако, по информации СМИ, никогда в нем не проживала.

Сейчас певица живет в съемных апартаментах в одном из престижных районов Москвы. Ее директор Сергей Пудовкин заявлял, что в ближайшее время вопрос с постоянным жильем для Долиной будет решен. Сама артистка не исключала, что выкупит снятые апартаменты.

Риелторы тем временем замечают, что Долина действительно продешевила в продаже старой квартиры. Ей пришлось отдать жилье всего за 112 млн рублей, что на тот момент было ниже рыночной стоимости квартиры на 80 млн рублей. Сейчас цена подобного жилья может составлять около 400 млн рублей, а вырученных артисткой денег хватило бы только на объекты площадью около 100 «квадратов».

«Время упущено»

Журналисты подсчитали, сколько бы Долиной потребовалось зарабатывать на новую квартиру. Расчетный полугодовой доход артистки может достигать 75 млн рублей, а годовой — до 150 млн рублей. Следовательно, купить аналогичную недвижимость Долина могла бы всего после года работы.

Названы ожидающие Долину перемены после скандала с квартирой

Некоторые эксперты при этом прогнозируют спад популярности певицы и безуспешность попыток восстановить репутацию. Об этом сказал продюсер Павел Рудченко после заявления представителя артистки Пудовкина о том, что Долина готовится к «трансформации своего внешнего образа».

«Время уже упущено. И никакие действия по улучшению репутации, касающиеся творчества или сотрудничества, уже не изменят и не вернут публике прежнее отношение к Ларисе Долиной. Когда людям было важно услышать ее мнение, увидеть в ней не только человека, заинтересованного в деньгах», — сказал Рудченко.

Не исключено, что подобная ситуация скажется и на гонорарах артистки.