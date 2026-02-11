Госпитализация, неудачный брак и роль дурнушки: судьба Нелли Уваровой

Российскую актрису Нелли Уварову, популярность которой принесла роль дурнушки в сериале «Не родись красивой», госпитализировали с травмой ноги. Что происходит в жизни артистки, разбиралось издание News.ru.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации актрисы после травмы, полученной во время катания на коньках в районе Хамовников. Однако агент артистки уточнила, что здоровью Уваровой ничего не угрожает, она находится дома, и речи о длительной госпитализации не идет — актриса просто обратилась за медицинской помощью.

Позднее Уварова подтвердила, что получила травму ноги. По ее словам, серьезных проблем нет, и она намерена вскоре вернуться к работе.

«Травма незначительная. Оказали помощь и отпустили домой», — пояснила Уварова.

Роль дурнушки

Несмотря на десятки разноплановых ролей в кино и театре, настоящую популярность Уваровой принесла роль Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», и именно в образе дурнушки ее запомнил зритель.

«К сожалению, у нас многие актеры и актрисы не раз становились заложниками своих образов. Такое происходит, когда они играют в большом сериальном проекте», — отметил телекритик Александр Горбунов.

При этом он обратил внимание на то, что после успеха «Не родись красивой» Нелли Уварова не исчезла с экранов, как многие ее коллеги, а продолжила экспериментировать, бралась за необычные роли. Так, в сериале «Адаптация» она сыграла сексуальную секретаршу главного босса.

Личная жизнь

После выхода сериала «Не родись красивой» Нелли Уварову подозревали в романе с сыгравшим главную мужскую роль Григорием Антипенко, однако актер опроверг эти слухи.

Уварова вышла замуж за режиссера Сергея Пикалова, однако четыре года спустя они развелись. При этом актриса отмечала, что им удалось расстаться мирно, и ее бывший муж продолжил общаться с ее родными.

Позднее Нелли Уварова вышла замуж за коллегу, актера РАМТ Александра Гришина. В этом браке родились сын и дочь. Однако в 2021 году актриса намекнула на развод с мужем, признавшись, что больше не видеть в Гришине авторитет для себя.