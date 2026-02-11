Стас Костюшкин высказался об отношении к своему возрасту

Певец Стас Костюшкин, который в этом году отметит 55-летие, в беседе с «Леди Mail» честно высказался об отношении к своему возрасту.

© Московский Комсомолец

«Я на самом деле в шоке от своего возраста», — признается артист.

При этом он отметил, что ему нравится, как он стареет. По мнению Костюшкина, он делает это красиво.

Как заметил собеседник издания, выйдя из спортклуба, где он сделал сложный комплекс упражнений, он понимает, что в 25 лет на подобное способен не был. Костюшкин отметил, что тренирующиеся вместе с ним молодые ребята задаются вопросом, почему они устали после тренировки, а певец — нет. Артист отшучивается, что он «очень старый», и его мышцы «не устают вообще».

Говоря серьезно, собеседник издания подчеркнул, что ему действительно нравится его возраст, и если его спросить, хотел бы он вернуться в свои 25, то он уверенно бы ответил, что нет, потому что ему там не очень нравилось.

При этом Костюшкин уточнил, что свои 33 он бы вернул, потому что это был год, когда он познакомился с супругой.