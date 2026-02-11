Стал известен новый состав ведущих «Модного приговора»

В скором времени на Первом канале состоится премьера специальных выпусков шоу «Модный приговор». В них привычных ведущих заменят новые лица.

© Вечерняя Москва

В спецвыпусках в роли модных судей выступят такие знаменитости, как Валдис Пельш, Александр Олешко, Алексей Ягудин, Дмитрий Маликов, Сергей Жигунов и Константин Михайлов. Каждый приглашенный участник выскажет свою позицию и вынесет собственное решение в рамках модного разбирательства.

Перемены обусловлены запуском весеннего спецпроекта Первого канала с участием звезд шоу-бизнеса и общественных деятелей. При этом прежние ведущие Александр Рогов и Лилия Рах программу не покидают — после окончания специального формата они вернутся к работе, передает Starhit.

В январе на Первом канале состоялась премьера первого выпуска 14-го сезона музыкального шоу «Голос». Участники слепых прослушиваний выступали перед артистами Владимиром Пресняковым, Пелагеей, Анной Асти и Ильдаром Абдразаковым. В паузах между выступлениями Абдразаков задал коллегам провокационный вопрос о том, случалось ли им забывать слова собственных песен.