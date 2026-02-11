«Было очень болезненно»: Екатерина Волкова о новой роли и семье

Актриса Екатерина Волкова дала интервью, в котором рассказала о новой роли в сериале «Резервация» и семейном конфликте, который мешает регулярно общаться с внуками. Как сообщает Starhit, она призналась, что конфликт с дочерью Валерией она пережила крайне болезненно.

В новом проекте Волкова будет играть героиню по имени Тина — врача с непростым характером и сложной судьбой. Самым страшным в изоляции, в которой оказались герои «Резервации» артистка сочла необходимость ее персонажа следовать врачебным принципам.

«И когда перед ней встает выбор между профессиональным долгом и жизнью дочери, она выбирает жизнь дочери. От этого все ее ужасные моральные мучения, которые она, в общем-то, на протяжении всего сериала пытается преодолеть», — заявила знаменитость.

Артистка призналась, что учится умению держать себя в руках в кризисных ситуациях, в том числе и у Тины. Не сломаться внутри подобной «резервации» ей бы помогала вера в Бога.

Волкова также рассказала, что однажды ей пришлось идти вразрез со своими принципами. Она отметила, что много лет отдавала себя своим детям.

«И когда в моем близком окружении вдруг появился человек — муж моей дочери, — который начал по-хамски вести себя, я сказала "нет". Это было очень болезненно, потому что дочь меня не поняла. И на сегодняшний день у нас большой конфликт, который, я надеюсь, разрешит время», — заявила она.

После Нового года Валерия вместе со внуками приезжала к матери, однако таких встреч Волковой мало. Тем не менее, она последовала советам поклонников и решила «оставить их в покое».

Другая проблема у Волковой возникла с матерью — актриса заблокировала ее несколько месяцев. По словам артистки, она «начала болеть от ее разговоров, требований и претензий». Поддержкой знаменитости остаются двое детей, младшая из которых, Саша, скоро будет сдавать ЕГЭ.