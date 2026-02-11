«Может дать какой-то новый уровень зрения»: Дима Билан высказался об использовании ИИ в музыке
Певец Дима Билан в беседе с Teleprogramma.org высказался о своем отношении к искусственному интеллекту (ИИ) и к тому, что сейчас при создании музыки его начали использовать многие композиторы.
Артист признается, что не очень понимает, почему люди вдруг всполошились по этому поводу. Он обратил внимание на то, что при написании музыки используются биты и различные средства, которые уже давно существуют, и к тому же существует замещение артистов на искусственную версию.
Как заметил Билан, сейчас такая технология начала появляться у каждого. Певец подчеркнул, что она стала очень доступной, и от этого никуда не деться, но со временем, по мнению артиста, все устаканится.
«Однако искусственный интеллект может дать какой-то новый уровень зрения», — добавил собеседник издания.