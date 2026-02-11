Стас Костюшкин высказался о хейте со стороны мужчин

Стас Костюшкин признался, что спокойно относится к хейту — даже со стороны мужчин, которые, как считает певец, просто его терпеть не могут. Причину такой ненависти артист видит во внешнем виде. Костюшкину 54 года, а его спортивной форме и выносливости позавидует любой 25-летний парень.

Сам Стас себя полностью принимает и наслаждается возрастом — и даже комментарии недоброжелателей ему не помеха.

«Что касается хейта в целом, он меня не трогает. Да, я не всем нравлюсь, а мужики меня вообще терпеть не могут. Ну, а кто такого будет терпеть? Отвратительное зрелище, не смог к 55 годам брюхо отрастить!» — высказался он в беседе с Lady Mail.

Экс-солист группы «Чай вдвоём» также отметил, что нередко становится объектом нападок из-за слишком смуглого цвета кожи. Многие обвиняют его в злоупотреблении солярием и автозагаром. Однако Стас уверяет: ничем таким он не пользуется — всё дело в генетике.

«Я, бывает, к врачу приду, а он мне тоже так говорит — зачем вы, мол, столько загораете? Весь черный! Но правда в том, что я вообще не загораю, не хожу в солярий и ничем не мажусь, никакими автозагарами. Я же одессит и сам по себе смуглый — мы прилетаем в Таиланд, я схожу с трапа самолета и все — через минуту я черный», — добавил он.

Что касается внешности, то к ней Костюшкин подходит основательно: помимо изнурительных тренировок, он правильно питается, ходит к косметологу и не скрывает, кстати, что колет ботокс.