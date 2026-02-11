Раскрыты подробности помолвки Леди Гаги

Поп-икона Леди Гага (39 лет), она же Стефани Джерманотта, наконец-то обрела настоящее счастье. Она помолвлена с предпринимателем и венчурным капиталистом Майклом Полански — человеком, которого называют своей «заземляющей силой» и «лучшим другом».

© WomanHit.ru

Они вместе с 2020 года, а в апреле 2024-го он сделал ей предложение прямо на скале. Сначала это было символическое кольцо из травинки, а потом роскошное, с огромным овальным бриллиантом, за миллион долларов. Гага подтвердила помолвку в июле 2024-го на Олимпиаде в Париже, назвав Полански женихом. А на недавней церемонии Грэмми, где ее альбом Mayhem одержал победу в номинации «Лучший альбом», эмоционально обняла Майкла прямо на сцене и сказала: «Спасибо тебе первому. Ты рядом каждый день, я не могу отблагодарить тебя достаточно. Ты так много работал со мной над этим альбомом весь год. Я люблю тебя безмерно — ты любовь всей моей жизни».

Инсайдеры раскрыли журналистам Daily Mail подробности отношений счастливой пары. Майклом помогает певице с туром The Mayhem Ball, он стал соавтором ее треков, но главное — дает ей стабильность, романтику и защиту, о которых она всегда мечтала. Источники говорят: «Она никогда не знала такой любви. Они — идеальная пара, словно из кино».

Но так было не всегда. В прошлом личная жизнь артистки была полна бурь. В 19 лет она подверглась сексуальному насилию от продюсера, что привело к ПТСР и «психотическому срыву». Чтобы заглушить боль, певица подсела на наркотики. Дважды ее помолвки заканчивались крахом: с актером Тейлором Кинни и агентом Кристианом Карино. Отношения с актером Брэдли Купером также не закончились походом к алтарю.

Но сегодня все иначе — Гага нашла с Майклом спокойствие и настоящую поддержку, доказав, что даже после самых тяжелых разочарований можно встретить идеальную любовь.