Ряд судмедэкспертов пришел к выводу, что смерть Курта Кобейна была убийством

Группа независимых судебно-медицинских экспертов утверждает, что смерть фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна была убийством, а не самоубийством. В поддержку этой версии приведены несколько аргументов, о которых пишет таблоид Daily Mail.

© Вечерняя Москва

Так, существует мнение, что один или несколько преступников заставили лидера Nirvana принять смертельную дозу героина, а затем выстрелили ему в голову. При этом рядом оставили поддельную предсмертную записку, якобы написанную музыкантом. Исследователи отметили, что при вскрытии были обнаружены признаки повреждений органов, связанных с кислородным голоданием. Некроз печени и мозга больше соответствует передозировке, чем огнестрельному ранению.

Обычно при огнестрельных ранениях в голову кровь попадает в дыхательные пути, однако в отчете о вскрытии Кобейна это не упоминается. Эксперты считают, что перед выстрелом Кобейн мог быть физически не способен к таким сложным действиям, поскольку уже умирал от передозировки и едва дышал.

Также исследователей смутил набор для употребления героина, найденный рядом с телом: наркотик был аккуратно упакован, а шприцы закрыты колпачками. Положение рук Кобейна и отсутствие брызг крови также вызывают вопросы. Гильза была найдена в направлении, противоположном тому, куда она должна была выброситься.

Кроме того, была тщательно проанализирована предсмертная записка музыканта. В ее части, написанной музыкантом, отсутствуют упоминания о самоубийстве.

Однако полиция Сиэтла заявила, что не намерена возобновлять расследование, так как продолжает считать смерть Кобейна самоубийством. Новая попытка пересмотра обстоятельств произошла более чем через 30 лет после его смерти в 1994 году, говорится в публикации.

Несмотря на то, что Кобейна нет уже больше трех десятилетий, музыка группы Nirvana и его личность до сих пор остаются популярными по всему миру, а вещи, принадлежавшие музыканту, продаются за огромные деньги. Например в прошлом году разбитую гитару Курта Кобейна продали за 101,5 тысячи долларов на аукционе — счастливым обладателем памятного инструмента стал коллекционер из Техаса. Музыкант разбил белую Fender Stratocaster еще в 1992 году, когда коллектив гастролировал по Европе.