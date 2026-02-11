Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов

Американская поп-звезда Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог компании Primary Wave. По данным портала TMZ, приблизительная стоимость сделки составила 200 миллионов долларов.

© Вечерняя Москва

Уточняется, что сделка состоялась 30 декабря 2025 года. Источники, приближенные к артистке, сообщили, что Бритни довольна продажей и отмечала сделку в компании своих детей.

— Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог издателю Primary Wave (...) Сделка между Спирс и Primary Wave составила приблизительно 200 миллионов долларов, — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях певица заявила, что испытывает глубокое одиночество и отметила, что близкие люди должны стремиться быть рядом друг с другом. Спирс также назвала ошибкой изоляцию со стороны родных.

Книга Спирс «Женщина во мне» уже на момент релиза стала бестселлером. В мемуарах артистка поделилась личными фактами из жизни, связанными с ее семьей: так, знаменитость рассказала о давлении со стороны отца-тирана, который разрушил ее жизнь, а также о лжи своей матери, которая хотела извлечь выгоду из опекунства.