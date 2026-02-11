Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов
Американская поп-звезда Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог компании Primary Wave. По данным портала TMZ, приблизительная стоимость сделки составила 200 миллионов долларов.
Уточняется, что сделка состоялась 30 декабря 2025 года. Источники, приближенные к артистке, сообщили, что Бритни довольна продажей и отмечала сделку в компании своих детей.
— Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог издателю Primary Wave (...) Сделка между Спирс и Primary Wave составила приблизительно 200 миллионов долларов, — говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях певица заявила, что испытывает глубокое одиночество и отметила, что близкие люди должны стремиться быть рядом друг с другом. Спирс также назвала ошибкой изоляцию со стороны родных.
Книга Спирс «Женщина во мне» уже на момент релиза стала бестселлером. В мемуарах артистка поделилась личными фактами из жизни, связанными с ее семьей: так, знаменитость рассказала о давлении со стороны отца-тирана, который разрушил ее жизнь, а также о лжи своей матери, которая хотела извлечь выгоду из опекунства.