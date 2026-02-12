Цыганова обрадовалась уходу Богомолова из Школы-студии МХАТ

Певица Виктория Цыганова обрадовалась уходу режиссера Константина Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ. Своими эмоциями она поделилась в личном блоге.

Артистка пошутила, что краткость — не только сестра таланта, но и карьерный путь режиссера в Школе-студии, а также отметила, что похвала в СМИ не смогли переубедить общественность.

— Богомолов, известный своей нелюбовью к эпистолярным жанрам, все-таки взял перо в руки — и сразу же с министерским размахом! Рекорд по краткости ректорства МХАТа установлен! Будем надеяться, что эпистолярные изыски Богомолова — финальный акт этой гадкой пьесы, — написала Цыганова в своем Telegram-канале.

11 февраля Константин Богомолов попросил министра культуры России Ольгу Любимову освободить его от обязанностей и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Он пожелал нынешнему и будущему руководству учреждения удачи и терпения.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заявил, что Богомолов решил уйти с поста ректора Школы-студии МХАТ, поскольку у него есть совесть.