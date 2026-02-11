Михалков раскритиковал актерскую игру Ефремова

На репетиции первого спектакля Михаила Ефремова после его возвращения на сцену возникли творческие разногласия с режиссером. По данным Mash, Никита Михалков, который совместно с актером работает над постановкой «Без свидетелей», сделал ему ряд замечаний по актерской игре во время прогона.

Ефремов, для которого эта роль — первая после более чем четырехлетнего перерыва, занимается по четыре часа в день и больше, демонстрируя полную самоотдачу. Однако серьезные нагрузки даются ему тяжело: по информации издания, из-за хронической обструктивной болезни легких актер страдает от одышки, ему трудно вставать, а его выносливость и подвижность ограничены.

В спектакле, который готовится на площадке «Мастерская, 12», Михаил Ефремов сыграет главную роль — одинокого и трусливого героя по имени Ег, неспособного обрести семейное счастье.

Российский режиссер рассказал о работе с Михаилом Ефремовым над новым спектаклем

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить актера условно-досрочно, а 9 апреля его выпустили из колонии.