Гарик Харламов задолжал налоговой свыше 500 тысяч рублей

Илья Родин

Известный юморист Гарик Харламов снова попал в список должников налоговой службы. Сумма долга превысила 0,5 млн рублей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

© РИА Новости

По данным источника, бизнес Харламова по доставке продуктов питания «Хот Дог Бульдог» должен выплатить налоговой 577 тыс. рублей.

Кроме того, у шоумена имеются недоимки по пеням в общей сложности на сумму свыше 110 тыс. рублей.

Напомним, что год назад, в феврале 2025 года, налоговая задолженность фирмы Харламова достигала 714 тыс. рублей.