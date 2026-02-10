Гарик Харламов задолжал налоговой свыше 500 тысяч рублей

Известный юморист Гарик Харламов снова попал в список должников налоговой службы. Сумма долга превысила 0,5 млн рублей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По данным источника, бизнес Харламова по доставке продуктов питания «Хот Дог Бульдог» должен выплатить налоговой 577 тыс. рублей.

Кроме того, у шоумена имеются недоимки по пеням в общей сложности на сумму свыше 110 тыс. рублей.

Напомним, что год назад, в феврале 2025 года, налоговая задолженность фирмы Харламова достигала 714 тыс. рублей.