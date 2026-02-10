Сергей Пенкин раскрыл сумму надбавки к своей пенсии

Заслуженный артист России Сергей Пенкин рассказал, что близкие посмеялись, когда узнали, какую пенсию ему назначили. Об этом пишет «Комсомольская правда»

По его словам, первую выплату он получил после достижения 62 лет. Он добавил, что принес деньги домой, назвал сумму — 25 тысяч рублей. Размер пенсии позабавил родственников.

«Пенсию мне дали в 62. Когда в первый раз получил пенсию и сообщил дома об этом, мы все вместе посмеялись — 25 тысяч рублей. Но это не окончательная сумма», — пояснил Пенкин.

Певец уточнил, что получает надбавку в размере 40 тысяч рублей за звание заслуженного артиста, так как проживает в Москве.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева получает пенсию в размере 100 тысяч рублей, актеру Юрию Стоянову начисляют 60 тысяч рублей, народному артисту Юрию Антонову — 60 тысяч рублей.

Вместе с тем, певица Лолита Милявская получает 23 тысячи рублей. По ее словам, ей «не на что было бы жрать» без накоплений и работы.