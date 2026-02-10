P. Diddy получил 100 тысяч долларов наличными перед арестом

За несколько месяцев до ареста Шон «Дидди» Комбс получил 100 тысяч долларов наличными за выступление в майамском клубе M2 — платёж прошёл через компанию, названную в честь его матери, 84‑летней Дженис Комбс. Журналисты предполагают, что артист на тот момент догадывался о возможном аресте. Об этом пишет Page Six.

Выступление состоялось 4 мая 2023 года в рамках праздничных мероприятий к этапу «Формулы‑1» в Майами. Согласно контракту от 1 мая, гонорар следовало выплатить двумя частями строго наличными по письменным указаниям, а получателем значилась фирма Janice Combs Music Holdings Inc.

Менее чем через год, в марте 2024‑го, ФБР провело обыск в доме артиста на фоне ряда гражданских исков. В сентябре 2024 года Дидди предъявили федеральные обвинения, включая сговор с целью рэкета и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В июле 2025‑го суд оправдал его по первым двум пунктам, но признал виновным в перевозке лиц для занятий проституцией. Рэпера приговорили к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы, штрафу в 500 тысяч долларов и 5 годам надзора после освобождения.

