Фанаты раскритиковали новый образ Брэда Питта

Поклонников Брэда Питта, вернувшегося к роли каскадёра Клиффа Бута в спин-оффе «Однажды в… Голливуде», больше заинтересовал не сюжет грядущего фильма, а внешний вид 62‑летнего актёра. В кадре он появился с усами в стиле 1970‑х и светлым париком. Как пишет Daily Mail, многие остались разочарованы.

© Super.ru

«Мы любим Брэда Питта красивым, а не таким», — написал один из пользователей соцсети X. Другой добавил: «Брэд, твоя сексуальность звонила — она расстроена, что не попала в фильм». Особенно возмутило фанатов использование парика. «Питт никогда не должен носить парик, как это допустили?» — удивился один из зрителей.

На Reddit даже предположили, что Анджелина Джоли, с которой Питт был в браке с 2014 по 2019 год, «наверняка смеётся до упаду».

Ранее стало известно, что Питт оказался в центре нового судебного скандала.