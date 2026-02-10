Российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева запланировала новую пластику. Об этом она рассказала в Telegram-канале, который насчитывает 157 тысяч подписчиков.

43-летняя знаменитость рассказала, что 10 лет назад уменьшила грудь и решилась вновь сделать коррекцию внешности.

«Сегодня мы с моим хирургом Сергеем Николаевичем Блохиным определились с датой операции. Она будет в этом месяце. Я хочу сделать грудь еще меньше», — призналась звезда.

В январе 2025 года Водонаева раскрывала планы по упомянутому хирургическому вмешательству. Телезвезда объясняла, что долго не могла решиться на операцию после родов, но спустя время все же уменьшила размер груди и улучшила внешний вид. Однако точную дату проведения манипуляции она сообщить не могла, поскольку занималась зубами.