Известный певец Юрий Шевчук, переставший давать концерты в РФ после начала спецоперации, обратился к россиянам за финансовой поддержкой, пишет «Абзац».

По данным портала, рокер активно продает различный мерч в интернет-магазинах — футболки, диски с записями композиций группы ДДТ.

В настоящее время Шевчук также собирает деньги на издание старых песен группы на виниловых пластинках. Он уже собрал 22,5 млн рублей и просит поклонников прислать дополнительные средства.

Сбежавший за рубеж Шевчук обвинил россиян в «раболепии» и отругал «начальство»

В своем обращении к слушателям с просьбой об участии в краудфандинге музыкант пожелал вспомнить о «мирном небе», намекая на ситуацию в стране. Также артист опубликовал осеннее фото из парка, заметили журналисты.

Ранее сообщалось, что «ДДТ» во главе с Юрием Шевчуком колесит по миру с концертами для немногочисленных оставшихся поклонников.

Площадки, которые они выбирают для своих мероприятий, ограничиваются лишь 500 местами. Стоимость билетов на шоу варьируется от $150 до $200.