Накануне дня рождения Роза Сябитова призналась в одиночестве

Сегодня главная сваха страны Роза Сябитова отмечает день рождения. Ей исполнилось 64 года. Буквально за несколько часов до наступления праздничной даты именинница вдруг неожиданно разразилась постом в соцсетях, где рассказала об одиночестве. Откровения звезды поклонники, конечно, обсудили. Эксперт по отношениям раскрыла, что же на самом деле происходит в душе у главной свахи страны.

Итак, Роза порассуждала о том, является ли женское одиночество в возрасте "приговором"?

"Для меня одинокая женщина, человек, который не умеет быть с собой в комфорте, и постоянно ищет либо спасателя, либо компанию от тоски. И не важно кто спасательный круг: дети или мужчина. К сожалению, такие отношения никогда не работают. Во-первых, никто не обязан оправдывать чьи-то ожидания, и во-вторых, любовь – не костыль. Она не должна спасать от жизни. Она должна идти рядом", - написала Сябитова.

При этом она сообщила, что возраст её не пугает.

"Я не боюсь старости, потому что рядом остаётся тот, кого я знает лучше всех – себя. Без иллюзий, и с уважением! А вы, боитесь одиночества?" - Задалась вопросом звезда телевидения.

По словам психолога, в словах Розы прослеживается желание встретить мужчину, хотя внешне выглядит так, как будто он ей не нужен.

"У Розы за плечами богатый опыт общения с мужским полом. Но, правда, не всегда положительный. Она и сама признавалась, что её бывший мужчина даже прибегал к насилию, поднимал на неё руку. Не желая выносить сор из избы, Роза терпела. В итоге терпение, видимо, выбило из неё желание снова вступать в брак. Понять её можно- скорее всего, она получила психологическую травму. После такого, конечно, повторять брак не хочется", - рассказала эксперт по отношениям Алина Петрова.

Впрочем, есть шанс, что Роза все же отойдет и снова захочет влюбиться.

"Раз она уже бывала замужем, значит брак для неё- явление понятное. Такие люди могут говорить, мол, больше никогда, но затем снова вступают в отношения. Возможно, ей надо посетить психолога, чтобы проработать этот вопрос", - прокомментировала эксперт.

Напомним, что именинница Роза Сябитова была замужем 2 раза. У неё есть двое взрослых детей- сын и дочь, и уже двое внуков.