«Это еще детский сад»: Боня прокомментировала шокирующие «файлы Эпштейна»
Виктория Боня прокомментировала резонансные «файлы Эпштейна». По ее словам, она уже давно говорила обо всем этом, но ей никто не верил.
Уже который день практически весь мир обсуждает «файлы Эпштейна», которые обнародовало Министерство юстиции США. В переписках и на фотографиях фигурируют представители мировых элит, владельцы корпораций, а также звезды шоу-бизнеса. Много раз встречаются имена Дональда Трампа, Билла Гейтса, Илона Маска, Вуди Аллена и других.
Сильные мира сего «развлекались» на острове Эпштейна, где устраивали оргии с завербованными молодыми девушками, а также с детьми. Есть предположение, что представители элит жертв не только насиловали, но и ели.
Шокирующие подробности из «файлов Эпштейна» прокомментировала Виктория Боня. Она отметила, что говорила обо всем этом еще в 2020 году, однако ее причислили к конспирологам-параноикам.
«Я в пандемию говорила обо всем об этом. Крутили у виска, говорили, мол, Боня дура, у Бони кукушка поехала. Это все был детский сад по сравнению с тем, что сейчас мы видим в эпштейновских файлах, как насиловали, ели, убивали...» — сказала Боня.
Она припомнила скептикам, как те выставляли ее сумасшедшей.
«Я всем говорила, что Билл Гейтс — мразота вонючая. Делал прививки женщинам, после которых все они страдали бесплодием! Ну я рада, что все это сейчас вылезает», — резюмировала Виктория.