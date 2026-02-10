В Москве выступит легенда австралийского джаза

Легенда австралийского джаза Джеймс Моррисон выступит на XXVI фестивале «Триумф джаза». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль стартует 13 марта. Его откроют музыканты Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и Московского государственного симфонического оркестра Ивана Рудина при участии певицы Фантине. Посетители мероприятия смогут послушать композиции из альбома Московского джазового оркестра «Образы. Мусоргский и Бородин», фрагменты из оперы «Кармен» Жоржа Бизе и «Вокализ» Рахманинова.

Все выступления пройдут в Светлановском зале Международного дома музыки. Также концерты фестиваля состоятся 16 марта в Туле и 17 марта в Санкт-Петербурге.

14 марта состоится гала-концерт с участием Квартета Игоря Бутмана и австралийского коллектива James Morrison Quartet.

15 марта на сцене Международного дома музыки выступят Лариса Долина, Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр, а также артисты из США — квартет Марка Гросса и Арка Овруцкого.

Образовательная программа фестиваля «Триумф джаза» пройдет с 25 февраля по 11 марта. На ней представители джазовой индустрии проведут мастер-классы и лекции.