Над Бритни Спирс издеваются ее собственные охранники

Бритни Спирс пожаловалась, что над ней издевается собственная охрана. В личном блоге в запрещённой соцсети певица пожаловалась на неподобающее поведение её сотрудников. Недавно она пришла домой, а охранники не открыли ей ворота. Бритни была вынуждена искать способы связаться с мужчинами и вынудить их открыть ей.

При этом поп-дива уверена: не заметить её было просто невозможно, ведь повсюду стоят камеры видеонаблюдения — в частности, у ворот дома.

«В последнее время я не чувствую, что меня уважают. Я молюсь, чтобы исчезло ощущение, будто мной манипулируют и издеваются надо мной... Я могу казаться сильной, но я одна из самых чувствительных людей в мире», — рассказала певица своим поклонникам. По её словам, случившееся заставило её сменить всю охрану в доме.

А недавно Бритни призналась, что боится своих родных. Поп-дива считает, что ей «невероятно повезло остаться в живых» после того, как с ней обращалась её же семья. Теперь она опасается общения с близкими и уверена: у них никогда не хватит смелости взять ответственность за то, что они сотворили с ней.