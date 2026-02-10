Алферова и Бероев три года тянули с разводом: вскрылись детали расставания актеров

Недавно стало известно, что Ксения Алферова и Егор Бероев оформили развод. Впоследствии актриса призналась, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

А Бероев высказался гораздо эмоциональнее.

"Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого, самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье", - заявил Егор в соцсетях.

Теперь же появились детали расставания актеров. Так, "КП" утверждает, что Бероев и Алферова оформили развод лишь в 2025 году. Тогда их дочери Евдокии исполнилось 18 лет.

Кроме того, став свободной женщиной, Ксения Алферова осталась жить в загородном доме семьи, который расположен в садоводческом товариществе неподалеку от подмосковного Нахабино, в Красногорском районе. У Бероева остался дом, который он построил много лет назад в Костромской области.

Кроме того, говорят, что у бывших супругов есть квартира в Москве. Предполагается, что она достанется единственному общему ребенку Ксении и Егора. А еще у бывших супругов есть другое общее детище - благотворительная организация "Я есть!". Фонд оказывает помощь людям с синдромом Дауна и другими особенностями развития, чтобы они чувствовали себя комфортно в любом обществе.