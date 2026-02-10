Алферова и Бероев три года тянули с разводом: вскрылись детали расставания актеров
Недавно стало известно, что Ксения Алферова и Егор Бероев оформили развод. Впоследствии актриса призналась, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.
А Бероев высказался гораздо эмоциональнее.
Теперь же появились детали расставания актеров. Так, "КП" утверждает, что Бероев и Алферова оформили развод лишь в 2025 году. Тогда их дочери Евдокии исполнилось 18 лет.
Кроме того, став свободной женщиной, Ксения Алферова осталась жить в загородном доме семьи, который расположен в садоводческом товариществе неподалеку от подмосковного Нахабино, в Красногорском районе. У Бероева остался дом, который он построил много лет назад в Костромской области.
Кроме того, говорят, что у бывших супругов есть квартира в Москве. Предполагается, что она достанется единственному общему ребенку Ксении и Егора. А еще у бывших супругов есть другое общее детище - благотворительная организация "Я есть!". Фонд оказывает помощь людям с синдромом Дауна и другими особенностями развития, чтобы они чувствовали себя комфортно в любом обществе.