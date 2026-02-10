Джиган пригрозил ухажерам жены: «Коршуны и падальщики»

Рэпер Джиган дал понять в беседе с YouTube-каналом «proПуск», что не позволит другим мужчинам проявлять инициативу в отношении его супруги Оксаны Самойловой.

Ведущий спросил Джигана, как он относится к тому, что блогерша принимает подарки от ухажеров, несмотря на отсутствие документа о расторжении брака. Рэперу рассказали, что Самойлова приняла «дорогущий браслет» от мужчины на одном из светских мероприятий.

«Они могут дарить что угодно. Те коршуны и падальщики, что кружат рядом с Оксаной, [обречены на дурную участь]», — пригрозил Джиган.

Также рэпер подтвердил, что брак с Самойловой официально еще не расторгнут, но он не принимает активных действий, чтобы сохранить семью.

«Нет, я не борюсь. Я просто живу и наблюдаю. Как говорится, справедливость восторжествует», — заявил музыкант.

Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября. Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него блогерша приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, только если ее супруг «повзрослеет».