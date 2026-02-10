Водонаева заступилась за Семенович

Телеведущая и блогер Алена Водонаева осудила тех, кто сфотографировал певицу Анну Семенович во время отдыха и опубликовал ее снимки с неидеальной фигурой. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Ранее в Сети появились фотографии с отдыха певицы Анны Семенович в Таиланде, на которых видно ее фигуру в раздельном купальнике.

Алена Водонаева напомнила, что Анна Семенович «не строит из себя фитоняшку и всегда откровенно делится со своей аудиторией темой веса», рассказывая как о своем пути к телу мечты, так и о срывах.

«Так неприятно, что кто-то из наших соотечественников поиграл в папарацци и запечатлел Анну на отдыхе. Когда человек в купальнике, максимально раздет, уязвим, без концертных костюмов и аутфитов, скрывающих недостатки и подчеркивавших достоинства фигуры», — заявила Водонаева.

Она отметила, что недопустимо «в крысу» ловить человека «в трусах» на море»

Ранее Анна Семенович заявила о том, что не могла похудеть из-за инсулинорезистентности, и вес пошел вниз только после медикаментозной поддержки, назначенной врачом после сдачи анализов. Артистка утверждала, что уже сбросила семь кг и намерена худеть и дальше. При этом Семенович признавалась, что ложилась на стол пластического хирурга, делая операцию по уменьшению груди, липосакцию рук и коррекцию линии подбородка.