Раскрыт многомиллионный гонорар Ани Лорак

Telegram-канал «Звездач» подсчитал, что выручка организаторов сольного концерта певицы Ани Лорак может превысить 55 миллионов рублей. По версии канала, концерт станет одним из самых кассовых российских шоу весны 2026 года.

По данным «Звездача», стоимость билетов на концерт начинается от пяти тысяч рублей. Цены на самые дорогие билеты достигают 55 тысяч рублей.

Сольное шоу Лорак запланировано на начало марта 2026 года. Концерт состоится в Москве.

«Комсомольская правда» ранее рассказала, что Лорак поддержала идею запрета на выступления под фонограмму. Она подчеркнула, что сама выступает вживую.