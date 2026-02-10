Россиянка Ксения Гнедина вышла в финал конкурса красоты «Мисс Европа 2026». На титул претендовали еще 39 девушек. Однако победу завоевала именно Ксения. А главным призом стала корона, сделанная москвичкой, ювелиром, экспертом конкурсов красоты Татьяной Федорищевой.

Конкурс прошел в Ливане 6 февраля. На нем Гнедина представила уникальное платье «Держава России». Наряд состоял из двух частей: на одной изображен герб страны, а на второй — флаг.

Говорят, что именно это платье вызвало восторг на конкурсе.

— Мне хотелось этим костюмом показать величие русского народа и красоту нашей русской души, — в прошлом номере рассказала «Вечерней Москве» Ксения Гнедина.

Родом девушка из Омска. Там она работает на телевидении. Кроме того, Ксения — мастер спорта по большому теннису.

Интересно, что в топ-3 красавиц конкурса «Мисс Европа 2026» вошла еще одна россиянка: Мария Исаева из Крыма заняла второе место и стала первой вице-мисс.

— Наша страна всегда славилась красотой женщин. Такие результаты — тому подтверждение, — сказала ювелир, эксперт конкурсов красоты Татьяна Федорищева. — Тут сложилось все: любовь Ливана к россиянам и наши прекрасные девушки.

Третье место и титул второй вице-мисс завоевала красавица из Латвии Алиса Мишковская.

— Алиса — серьезный соперник на конкурсах красоты. Она красива, талантлива, плюс у нее большой опыт в конкурсах. Многие мои коллеги были уверены, что корону заберет Латвия, — сказала Татьяна.

Кстати о короне. Главный приз для конкурса «Мисс Европа» уже второй год создает Татьяна Федорищева. На этот раз украшение выполнено в золотом цвете, в прошлом было сине-серебряным. По словам Татьяны, на изготовление главного приза у нее ушло две недели.