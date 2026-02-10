Подробности первой свадьбы Анфисы Чеховой шокировали откровенностью

Телеведущая Анфиса Чехова вышла замуж официально и впервые. Новоиспеченным мужем звезды стал её жених-продюсер Александр Златопольский. Ну а теперь Анфиса, наконец, начала делиться с общественностью деталями. Для начала выяснилась интересная деталь, почему же первый брак был заключен лишь сейчас.

Оказалось, что у Анфисы была фобия, которая не позволяла ей выйти замуж.

"Это мой первый официальный брак. Всю жизнь я была бракофобом и сбежавшей невестой, ибо предложений в моей жизни было немало. Выйти замуж решилась только сейчас, – призналась поклонникам ведущая. – Я так долго боялась выходить замуж и так много работала над тем, чтобы перестать бояться. А может быть, просто встретила того, с кем не страшно и действительно хочется вместе и навсегда".

Своего избранника Анфиса нашла несколько лет назад.

"Предложение он ей сделал в прошлом году, но Анфиса ещё какое-то время думала", – сообщили нам в окружении звезды.

Что же касается свадьбы, торжества по случаю бракосочетания прошли без пафосных шумных мероприятий, потому что грандиозную гулянку новоиспеченные супруги намерены сделать позже.

"Свадьба с Сашей у нас впереди, когда станет тепло, и можно будет сделать её в красивом месте на природе, как нам хотелось бы. Сейчас мы отпраздновали рождение семьи, официальную регистрацию в кругу родных и самых близких. Это было красиво и очень душевно", – раскрыла карты ведущая.

Что касается самой росписи в ЗАГСе, тут все было достаточно торжественно.

Как рассказала Чехова, она начала готовиться заранее и, что самое интересное, в первую очередь приготовила не платье или кольца, а парфюм, который "надела" на свадьбу.

"Это очень вкусно", – прокомментировала Анфиса, побрызгавшись ароматом утром перед поездкой в ЗАГС.

Для поездки на роспись Чехова выбрала свадебный комбинезон, который сшили специально для неё. Комбинезон напоминал белый брючный костюм, который был украшен лёгким шлейфом, похожим на фату. Увидев Анфису, жених почему-то не сказал "Вау!", чем удивил саму невесту. Оказалось, что Александру образ показался чересчур откровенным.

"Его волновало только то, что у меня глубокое декольте, пытался прикрыть его шарфом. Ну, откуда в уральском мужчине такие замашки?" – Задавалась вопросом Анфиса.

После росписи Чехова находилась под впечатлением.

"Я не успела и глазом моргнуть, как нас поженили. Когда смотришь на этот обряд в ЗАГСе со стороны, то кажется, что это длится дольше... А в роли невесты… вжииих - и ты уже жена и принимаешь поздравления от близких. Вот почему видеографы и фотографы – это волшебники, способные остановить время и запечатлеть мгновение, чтобы вы могли наслаждаться им всю жизнь", – поделилась новоиспеченная жена.

Теперь Анфисы, по её словам, привыкает к новому статусу.

"Привыкаю к званию жены и к тому, что у меня есть свой собственный муж. Наблюдаю, как меняется наша жизнь, настроение и отношения с приобретением нового статуса. Это так непривычно для меня!" - сообщила телеведущая.

Напомним, что Анфиса Чехова воспитывает сына от актера Гурама Баблишвили. У Златопольского есть две дочери от предыдущего брака с однокурсницей Натальей.