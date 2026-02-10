Конфликт с Кравченко, потеря ребенка и уход со сцены: слухи о Людмиле Артемьевой

Актриса Людмила Артемьева получила свою первую популярность благодаря проектам «Таксистка» и «Кто в доме хозяин?», ну а новая волна популярности накрыла ее после роли Ольги Ковалевой в сериале «Сваты». Однако не со всеми артистке удавалось ужиться на съемочной площадке, а сама комедийная актриса переживала в личной жизни горе. Starhit вспомнил ее историю в день 63-летия.

«Сваты»

Артемьева родилась в городе Дессау в ГДР в семье военного, однако вскоре семья переехала в Ужгород, позднее — во Львов, где Людмила закончила школу. Частая смена городов не отражалась на интересах девочки: с малых лет у нее была тяга к искусству и актерский талант.

После окончания школы Артемьева поступила в высшее театральное училище имени Щукина, а позднее попала в «Ленком». С тех пор актриса начала набирать популярность, а предложения сыпались одно за другим.

Особенно людям понравился ее образ Ольги в сериале «Сваты». Многим казалось, что артистка играла саму себя, однако характеры исполнительницы и ее телевизионного персонажа абсолютно не похожи. Единственное, что их сближало — желание вести здоровый образ жизни.

Кроме того, у нее были натянутые отношения с Кравченко, которая исполняла роль Валентины Будько. Общение не сложилось с самого начала, хотя на площадке актрисы вели себя профессионально.

«Просто старались поменьше общаться — слишком разные мы с ней. Она человек сложный, я тоже, наверное, не совсем простая. Раздражала ее своей громкостью, напористостью. Ну, и она меня... Ну да это все было за кадром. Работали мы, как положено», — говорила Кравченко.

Потеря ребенка

Артемьева не была замешана в скандалах и не славилась многочисленными романами. Замуж актриса выходила лишь однажды, за коллегу по цеху Сергея Парфенова. В браке у них родилась дочь Екатерина. Из-за проблем Парфенова с алкоголем и рукоприкладства супруги развелись через 15 лет совместной жизни.

Впрочем, в 2012 году артистка намекнула, что обрела личное счастье. В июле 2012 года стало известно, что Артемьева забеременела в возрасте 49 лет. К сожалению, в декабре СМИ заявили, что женщина потеряла ребенка. Сама актриса не комментировала произошедшее.

Слух о завершении карьеры

Сейчас Артемьева играет как в кино, так и на сцене театра. В 2021 году появилась информация, что звезда завершает карьеру — сплетню запустили мошенники через фейковый аккаунт. У самой актрисы нет аккаунтов в социальных сетях.

В последующие годы она появилась в проектах «Купидоны», «Сводишь с ума», «Баба Яга спасает мир». Премьеру последнего Артемьева посетила лично, хотя обычно не приходит на массовые мероприятия.