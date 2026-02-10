Сосо Павлиашвили: Процветание России — это процветание всего человечного мира

Певец Сосо Павлиашвили стал одним из участников шоу «Дуэты» на телеканале «Россия». «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.

© Вечерняя Москва

— Сосо, еще до того, как вы вышли на сцену проекта, были ли у вас предпочтения, кто будет с вами выступать?

— В проекте нет неудобных и плохих певцов. И здесь я полностью доверился организаторам, которые подбирали в шоу артистов. Так что, кто бы ни выступил со мной, я был бы абсолютно спокоен и уверен, что все получится хорошо. Здесь работают и выступают профессионалы. И я счастлив, что мне в пару попался молодой певец Акмаль. Считаю, что у нас сложился отличный дуэт. Особо хочу подчеркнуть, что мы выступали с потрясающим музыкальным оркестром и замечательным бэк-вокалом.

— Вас называют примерным семьянином. Вы как-то сказали, что в вашем доме «все кипит от счастья». Как вам с женой удается на протяжении десятков лет сохранять любовь и теплые отношения в семье?

— Мы просто не хотим тратить драгоценное время на какие-то разборки и недопонимания. Это все уничтожает, ранит любовь. Конечно, иногда могут быть какие-то разногласия, но мы всегда стараемся выслушать друг друга и искать лучшее решение ситуации для семьи — для ее развития, внутреннего комфорта и гармонии. Поэтому все в наших руках.

— Время сейчас очень непростое, и вы не раз говорили, что процветание всего мира зависит именно от процветания России. Какой смысл вы вкладываете в эту фразу?

— Процветание России — это светлая сила. И огромное значение здесь, конечно же, имеет православие. Если человек живет без веры, с ним очень тяжело общаться. Но если ты с Богом, он обязательно тебе поможет. И процветание России — это действительно процветание всего человечного мира, потому что Россия — главная опора сопротивления невероятного навязывания, я бы сказал, бесчеловечного стиля жизни. Это конфликт с темными силами, от которых можно ожидать чего угодно. Сейчас надо быть тысячекратно мудрее и прозорливее, чтобы бороться с ними. Одолеть их, остановить поможет не только сила, но и мудрость, единство людей всех национальностей и, конечно же, любовь к Богу.

— Расскажите, над чем вы работаете на сегодняшний день?

— Я сейчас выпускаю новый альбом винтажной музыки «Девчонке хочется гулять». Это посвящение молодости наших родителей. Альбом записан с великолепными, невероятными музыкантами. Он очень позитивный и добрый. На подходе еще три альбома в разных стилях, записанных с симфоническим оркестром. Так что дай Бог всем нам мира, здоровья, во всем доверять друг другу и музыку, которую я буду вам дарить, пока я жив. А жить я собираюсь вместе с вами долго и счастливо.

— Если бы у вас была возможность выбирать, с кем выступить в дуэте, вне зависимости от времени и пространства, с кем бы вы хотели бы спеть?

— Есть огромное количество потрясающих выдающихся исполнителей в мировом масштабе. Но я с удовольствием спел бы песню с Фрэнком Синатрой.

— Ваши песни очень эмоциональны, но в жизни вы человек более сдержанный, нежели на сцене....

— За всех мужчин говорить не имею права, но за себя скажу, что своей сдержанностью, улыбкой и уверенностью в себе мы должны успокаивать всех вокруг нас. В мире очень многое делается, чтобы мы были в панике, не доверяли друг другу, не доверяли себе. И мы не имеем права проявлять слабость. Тем более что рядом с нами по жизни идут наши мудрейшие, красивейшие и благороднейшие женщины. Поэтому мы все преодолеем.

— В вашей жизни были мистические моменты, включая аварию. После такого верите ли вы в судьбу?

— Здесь нет никакой мистики. В первую очередь, это то, что Бог нам дает в качестве испытаний, и через них он спасает тебя, твою душу, то, ради чего ты родился. Я пережил страшную аварию, после которой проявились серьезные осложнения. Но прошло семь лет, у меня родилась Лиза, и все закончилось. Через несколько месяцев во сне, в шестом часу утра, Бог дал мне песню «Помолимся за родителей», которую мы написали наяву с Константином Губиным. Так что это не судьба и не мистика....

— У вас ресторанный бизнес. А вы сами как часто готовите и есть ли какое-то фирменное блюдо?

— Я очень люблю кулинарию. Можно сказать, это моя слабость, грех чревоугодия. Я просто избалован своим детством в Грузии, в Тбилиси, в моей семье. Люблю кухни разных стран. Но среди прочего все равно предпочитаю традиционное грузинское чашушули. И да, я сам люблю его готовить.

ДОСЬЕ

Певец и композитор Иосиф (Сосо) Раминович Павлиашвили родился 29 июня 1964 года в Тбилиси. Окончил консерваторию по классу скрипки. Отслужил в армии, играл в самодеятельности, затем стал участником ВИА «Иверия». В 1989 году получил Гран-при конкурса молодых исполнителей в Юрмале. Женат, воспитал троих детей — сына Левана и дочерей Елизавету и Сандру.