«Сколько желчи»: в Сети разгорелся жаркий спор из-за мужа Бородиной

Пост мужа телеведущей Ксении Бородиной Николая Сердюкова, в котором он рассказал о любви к путешествиям, вызвал жаркий спор по поводу его заработков и обвинения в адрес блогера в том, что он живет за счет жены. Комментарии интернет-пользователей привело издание StarHit.

Напомним, что Бородина и Сердюков поженились 3 июня 2025 года в Барвихе. В качестве приданого телеведущая принесла в семью две квартиры общей стоимостью более 270 миллионов рублей, особняк в элитном поселке за 50 миллионов рублей и автопарк на сумму 100 миллионов рублей. У Сердюкова на тот момент из имущества было только парковочное место.

Недавно Николай Сердюков опубликовал в личном блоге фотографию, сделанную на Мальдивах, и отметил, что обожает путешествовать с женой, так как только так они могут проводить больше времени вместе.

«Мне не нужно ловить тебя по всей Москве, в которой ты постоянно куда-то спешишь по работе, ждать после тренировок и часами стоять в пробках!», — написал Сердюков.

В свою очередь пользователи соцсети посоветовали мужу Бородиной больше работать, «чтобы не было времени кого-то ждать», а также иронично отметили, что «Коля живет свою лучшую жизнь».

«В Москве Ксения постоянно спешит по работе, чтобы вы, Николай, могли писать такие благодарственные тексты», — отметил один из комментаторов.

Однако были и те, кого шокировали обвинения блогера в том, что он живет за счет своей жены.

«Я в шоке от комментариев. Николай хорошо зарабатывал и зарабатывает. Просто как бы Ксения зарабатывает гораздо больше. И что, хейтить теперь его до скончания дней? Разве он виноват, что Бородина богатая?»; «Вы адекватные вообще? Сколько желчи в вашем искрометном «юморе»! Выздоравливайте», — отметили подписчики.

При этом знакомые Николая Сердюкова, в частности участница реалити-шоу Евгения Кривцова, отмечали, что у него нет проблем с заработками и он многое делает для Ксении Бородиной.

«В какой момент в нашем мире произошло то, что если мужчина зарабатывает меньше женщины, то он альфонс, каблук, брелок. (…) Какая разница, кто сколько зарабатывает?! (…) Здесь люди любят друг друга. Коля всегда поддерживает Ксюшу», — отмечала она.

Сама Бородина также жестко комментировала обвинения в адрес своего мужа, призывая тех, кого «так колбасит», отписаться от ее блога.