«Я к этому готова»: Бузова призналась, что может влюбиться с первого взгляда

В преддверии 14 февраля телеведущая Ольга Бузова в беседе с Teleprorgramma.org высказалась о том, готова ли она к тому, что она может влюбиться с первого взгляда.

Как заметила телезвезда, праздник любви у нее каждый день. Она подчеркнула, что готова к тому, что может влюбиться с первого взгляда, уточнив, что у нее сразу все акценты расставлены.

Бузова подчеркнула, что миром правит любовь. Телеведущая указала, что в ее жизни обычно происходит первое ощущение, которое ее редко обманывает. Собеседница издания вспоминает, что, когда она влюбилась в своего первого молодого человека, она ушла из дома.

«Я посмотрела в его глаза и утонула», — поделилась телезвезда.

Собеседница издания также раскрыла, что, когда она увидела Дмитрия Тарасова, он ей сразу понравился, и она вышла за него замуж, а в ее следующие отношения молодой человек приехал на съемки клипа, и она все поняла.