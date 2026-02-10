Раскрыты подробности романа Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона

Семья модели Ким Кардашьян одобрила ее роман с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном. Об этом сообщает издание The Sun.

Инсайдер из окружения звезд рассказал, что родственники Ким Кардашьян «обожают» автогонщика. По словам источника, модель и спортсмен очень хотят, чтобы их отношения развивались, хотя им дается это нелегко.

«Отношения Ким и Льюиса очень напряженные, но они оба стремятся двигаться дальше. Он хочет проводить с ней как можно больше времени, особенно учитывая, что через пару недель он вернется к подготовке к новому сезону Формулы-1», — сообщил собеседник таблоида.

8 февраля Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон посетили «Супербоул» — финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги, который прошел на стадионе «Ливайс Стэдиум» в Санта-Кларе. Модель была запечатлена в черном бомбере, солнцезащитных очках и чокере. Автогонщик был одет в джемпер на молнии.

Специалист по чтению по губам Джуди Джеймс считает, что влюбленные обсуждали знакомство с родителями. По словам эксперта, Льюис Хэмилтон якобы сказал, что хочет, чтобы Ким Кардашьян встретилась с его матерью. Специалист добавил, что модель «неловко переминалась с ноги на ногу и закрыла лицо руками, прежде чем ответить, что согласна».