«Мне повезло»: Кирилл Туриченко рассказал о сыне, деньгах и работе

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко дал интервью и рассказал о рождении своего ребенка, ценах и грядущих релизах. Об этом сообщает Starhit.

9 февраля Туриченко впервые стал отцом — сына ему родила супруга Дарья. Имя малыша пока держится в секрете. Музыкант признался, что ему «волнительно, но точно не страшно» — пара готовилась к появлению наследника и заранее решила много бытовых вопросов. Беременность у жены проходила без осложнений.

«Думаю, мне повезло, потому что этот период у нас проходит спокойно, без каких-то сюрпризов или необычных просьб. Конечно, на больших сроках есть нюансы, например, Даша часто просыпается ночью, а я вместе с ней. Еще пару раз ночью я экстренно ездил за манго», — рассказал Туриченко.

Говоря об опасениях по поводу отцовства, Туриченко признался, что вещи для детей оказались очень дорогими — он находится «в шоке от цен». Он привел в пример детскую коляску, сравнив ее покупку с покупкой машины.

«Это же целый мини-автомобиль, сродни тому, как ты приходишь в автосалон, а там тебе начинают предлагать всякие дополнительные опции, и ты сидишь и думаешь, нужны они тебе вообще или нет…», — поделился певец.

Туриченко также рассказал, что продолжает записывать новые песни, а уже 13 февраля он выпустит композицию «Я тебя никогда никому не отдам». Он посвятил ее жене и сыну. Певец также пообещал релиз к 8 марта и премьеру в середине весны, которую артист и его команда готовят уже полгода.