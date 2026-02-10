У Веры Брежневой заподозрили беременность: щечки округлились, живот спрятан

3 февраля Вере Брежневой исполнилось 44 года. По такому случаю певица устроила праздник, где отметились ее самые близкие люди, в частности, мама и и младшая дочь Сара от бизнесмена Михаила Кипермана. Кстати, с ним наследница и проживает, пока Вера пытается строить карьеру и личную жизнь.

Интересно, что на празднике не было старшей дочери Брежневой Сони, которая появилась на свет, когда артистка состояла в отношениях с Виталием Войченко. В настоящее время Соня живет в США.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Вера Брежнева опубликовала несколько фотографий и видео с торжественного мероприятия. Праздник прошел в светлых тонах: сам интерьер, гости, именинница были облачены в белое.

Интересно, что в Сети многие пользователи поздравили артистку не только с днем рождения, но и с беременностью. Они обратили внимание, что Вера словно бы располнела: у нее округлились щечки, а еще певица, которая обычно старается подчеркнуть стройную фигуру, на сей раз выбрала платье, максимально скрывающее живот.

Отметим, что после развода с композитором, продюсером Константином Меладзе Вера Брежнева предпочитает не афишировать детали личной жизни.