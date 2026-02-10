Природный магнетизм и «роман» с актрисой: как живет Ваня Дмитриенко

Продюсеры уверены, что феномен популярности певца Вани Дмитриенко, ставшего главным «крашем» школьниц, связан с его харизмой, а также грамотной стратегией по продвижению. Как живет Дмитриенко и есть ли у него «роман» с актрисой Анной Пересильд, разбиралось издание News.ru.

В 2025 году карьера певца Вани Дмитриенко получила новый импульс. Он был признан «Артистом года» по версии «Яндекс Музыки», что стало важным этапом на его профессиональном пути. После первоначального успеха с хитом «Венера-Юпитер» Дмитриенко сосредоточился на обновлении своего творческого образа и экспериментах с разными музыкальными жанрами.

Причины популярности

По мнению продюсеров, у 20-летнего Дмитриенко есть все шансы стать «по-настоящему народным артистом», а также оставаться востребованным на протяжении длительного времени.

Феномен Вани Дмитриенко связан с его харизмой и природным магнетизмом, а его песни отличаются глубиной и смыслом. Такие композиции понятны для слушателей любого поколения, в том числе для «возрастных дам», пояснил продюсер Иосиф Пригожин.

В свою очередь музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко заметил, что команда певца очень грамотно выстроила концепцию продвижения, охватив не только молодежную аудиторию, но и людей постарше.

«Ранее Ваня работал на одну аудиторию — молодежь, но в последнее время он изменил направление своего творчества на поп-рок, благодаря чему получил популярность и у более взрослой аудитории. Также помогли коллаборации со звездами, которые давно на сцене», — пояснил Рудченко.

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что карьера Дмитриенко пребывала в стагнации после выхода хита «Венера — Юпитер», но певцу удалось удачно сменить имидж, сценический образ и музыкальный жанр, а «подобные истории в шоу-бизнесе встречаются редко».

Напомним, что к 20 годам артист выпустил более 30 композиций, самые известные из которых «36,6», «Лего», «31-я весна», «Дыши», «Вишневый», «Настоящая», «Шелк».

Гонорары и «роман» с Пересильд

Ранее Дмитриенко брал за корпоративы 3 млн рублей, однако в сентябре 2025 года повысил прайс до 5 млн рублей. Новый рост стоимости выступления – до 7 млн - произошел в декабре, когда исполнитель собрал свой первый стадион в Москве, отмечает издание.

При этом певец выступает исключительно со своими музыкантами, передвигается на микроавтобусе Mercedes. На концертных площадках для всех членов своей команды Дмитриенко просит подготовить три варианта питания: мясной, диетический и сбалансированный.

За отдельную плату певец также готов исполнить композицию «Силуэт» совместно с актрисой Анной Пересильд. Слухи об их романе появились после того, как 16-летняя Пересильд снялась в клипе певца на песню «Цветаева». Позднее они, держась за руки, появлялись на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге и премии Voice.

«Я здесь могу сказать, что у нас прекрасные отношения, теплые, классные, не вижу в этом ничего такого. Это не пиар. Я могу сказать, что испытываю к Ане уважение, у нас теплые, классные, человеческие отношения. Таков ответ», — отмечал Ваня Дмитриенко.

А в октябре Дмитриенко и Пересильд выпустили совместную песню «Силуэт» и вместе снялись в клипе на композицию. На одном из кадров исполнитель целует силуэт актрисы.