Марк Энтони впервые прокомментировал скандал в семье Бекхэмов

Певец Марк Энтони впервые высказался о ссоре между дизайнером Викторией Бекхэм и футболистом Дэвидом Бекхэмом с их сыном Бруклином.

Его слова передает издание The Hollywood Reporter.

«Мне нечего сказать о том, что происходит с семьей. Это замечательная, прекрасная семья. Я знаю их еще до рождения детей. Я крестный отец Круза. Я очень близок с этой семьей. Но мне нечего сказать о том, что там произошло. Крайне прискорбно, как все это разворачивается, — но [то, как все это разворачивается] вряд ли соответствует действительности» — заявил артист.

20 января Бруклин Бекхэм опубликовал серию Stories, в которых обвинил своих родителей в чрезмерном контроле. Сын дизайнера и футболиста заявил, что его родители намеренно обращались к журналистам, чтобы те помогали им в создании образа счастливой семьи. Кроме того, он заявил, что родственники всячески пытались испортить его отношения с возлюбленной Николой Пельтц-Бекхэм.

Бекхэм также вспомнил о том, как на свадьбе мать испортила его первый танец с избранницей.