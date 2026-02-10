«Это катастрофа»: Аните Цой порезали все концертные наряды перед шоу в Кремле

Неизвестные испортили все концертные наряды певицы Аниты Цой перед ее шоу в Кремле. Как сообщает Telegram-канал «112», ущерб оценивается примерно в пять миллионов рублей.

© Вечерняя Москва

Команда артистки готовила костюмы на протяжении нескольких месяцев. Однако на месте выяснилось, что злоумышленники порезали все пять нарядов, и Аните пришлось выступать в домашней одежде.

Цой выразила надежду, что зрители восприняли шоу как «новую режиссерскую находку», а злоумышленников найдут. Певица считает, что неизвестные могли испортить дорогие наряды в ателье, по дороге на площадку или даже в самом дворце. Команда артистки запросила записи с камер, но в полицию пока не обращалась.

— Модельеры не спали несколько дней до выступления. Вот буквально за три часа до начала мы увидели, что нам порезали пять костюмов! Это катастрофа, мы готовились очень серьезно... Я вот в чем приехала — в том и выступала, в кроссовках и черных брюках, — рассказала Анита Цой в беседе с Telegram-каналом.

До этого артистка и участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина рассказала подписчикам о том, что во время выступления в Новосибирске ей в обувь подкинули острое лезвие.

Также член юмористического коллектива Данила Пятков сообщил, что однажды его костюм испортила коза, которая принимала участие в съемках одного из выпусков программы.