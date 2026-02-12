Стала известна стоимость нового жилья Ларисы Долиной

Квартира в доме в Лефортово, которая на данный момент проживает певица Лариса Долина, стоит около 20 миллионов рублей. Цены на недвижимость меняются в зависимости от этажа и жилплощади.

© РИА Новости

«Двухкомнатная квартира Долиной находится в скромной пятиэтажке. Стоимость квартир там варьируется от 12 до 20 миллионов рублей. При этом на данный момент актуальных объявлений о продаже нет. Снять жилье можно за 60 тысяч рублей в месяц», — сообщает aif.ru. Эту квартиру певица приобрела еще в 2006 году.

Лариса Долина переехала в Лефортово, едва не лишившись квартиры в центре Москвы из-за аферистов. Певица заключила договор о продаже квартиры с предпринимательницей Полиной Лурье, но утверждала, что деньги у нее забрали мошенники. В итоге конфликта суд признал Полину Лурье официальным владельцем бывшей квартиры Долиной в Хамовниках.