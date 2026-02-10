«Хочется все и сразу»: Агутин обратился к дочери от Варум с важным советом

Артист оригинально поздравил наследницу с 27-летием, дав ей дельное напутствие на будущее.

Леонид Агутин поздравил «американскую» дочь с 27-летием. Артист посвятил Елизавете глубокомысленные стихи, намекнув на временную неустроенность и проблемы в ее жизни.

При этом переживающий за наследница музыкант выразил надежду, что девушка еще обретет свое счастье.

«Мир звучит, используя все лады. Хочется все сразу и навсегда. Сколько еще грязной сольешь воды, чтоб отфильтровалась твоя вода?... Счастье, моя милая, не порок, и оно тебя непременно ждет. Люблю тебя, моя девочка! Горжусь! Живи, пари, люби, твори, фантазируй! Мы с тобой... С Днем Рождения!», — подписал он эффектное фото Лизы, которое тут же принялись обсуждать подписчики Агутина в соцсети.

Многие отметили, что Лиза сумела вобрать в себя лучшее от родителей, хотя больше черт она унаследовала именно от папы. К поздравлениям присоединились Игорь Крутой, Игорь Николаев, Алексей Чумаков и другие коллеги Агутина.

Напомним, единственная дочь певца от Анжелики Варум с младенчества живет в США. Ее воспитывали бабушка и дедушка по материнской линии. Но избалованной Елизавету точно не назовешь. Она уж давно самостоятельно зарабатывает, пишет музыку и выступает с собственной рок-группой в американских ночных клубах. А вот по поводу личной жизни блондинки известно не так много. По слухам, у нее есть постоянный молодой человек, но о помолвке Лиза ни разу не рассказывала.