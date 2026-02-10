Секрет «счастья» и неприятности: что известно об уголовном деле против Слепакова*

Комик Семен Слепаков* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) оказался под уголовным делом. Как сообщает «Царьград», прокуратура инициировала уголовное преследование из-за нарушений правил, обязательных для иностранных агентов.

Слепаков* за последний год дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагентов. В прокуратуре утверждают, что с октября 2025 года комик продолжил публиковать материалы в соцсетях, игнорируя необходимость маркировки постов.

Материалы уже направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье об уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ст. 330.1 УК РФ). Решение по этому вопросу остается на контроле у московской прокуратуры.

Телеканал отмечает, что это не все неприятности Слепакова* за последнее время. Месяц назад он высмеял песню «Матушка-земля», получив огромное количество критики, в том числе и за двойные стандарты. Неоднократно объявлявший о своей еврейской идентичности артист все еще не выказывался о конфликте между Палестиной и Израилем.

Кроме того, недавно он открыл секрет «счастья». Он заявил, что в столице его не «замечал», однако увидел его после побега в Израиль в 2022 году.

«Сделать что-либо в Израиле — такой адский геморрой, что когда это делаешь, то чувствуешь себя невероятно счастливым», — заявил комик.

При этом Слепаков* признает, что в стране запредельные цены, однако у него это вызывает «детский восторг». По словам шоумена, в Москве его уже не впечатляли «ни покупки машин, ни квартир».

