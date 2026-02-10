"Плакал в углу": Александр Домогаров оказался бессилен в борьбе с раком

Вторая жена Александра Домогарова Ирина умерла 13 августа 2023 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Отметим, что у Ирины и Александра есть взрослый сын, которого тоже зовут Александр. Несмотря на развод, бывшие супруги сумели сохранить отношения, актер, как и сын, принимал активное участие в спасении женщины.

Прославленный актер признался, что от бессилия в этой ситуации даже "плакал в углу".

"После той трагедии все как-то в семье сошлось, сплелось в один узел: и Сашка, и мы с Таней (новая избранница актера. - Прим.ред.). Хотя я очень боялся, что эта ситуация всех нас растащит, ведь Ира была связующим звеном. Но нет - после ее ухода у нас создалась спайка. И Таня стала моим помощником во всем. Я чувствую, что мне нужен такой человек", - заявил в новом интервью Домогаров.

С возлюбленной Татьяной Степановой актер отношения никогда не афишировал. Однако именно с ней перед смертью захотела поговорить Ирина. Что они обсуждали, Домогаров не знает. Однако Ирина предупредила его, чтобы он не потерял Татьяну.