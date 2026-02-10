Роман с Долиной и извинения Градского: где сейчас Сергей Пенкин

Певец Сергей Пенкин рассказал правду о романе с коллегой Ларисой Долиной и за что перед ним извинялся Александр Градский. Чем известен исполнитель, и с какой попытки ему удалось поступить в музыкальное училище имени Гнесиных, разбиралось издание News.ru.

Ранее Пенкин получил звание заслуженного артиста России — он шел к этому 40 лет, а его поклонники долгие годы посещали правительственные кабинеты, убеждая власти наградить певца.

Был ли роман с Долиной?

Сергей Пенкин опроверг слухи о том, что в 1990-е годы у него был роман с певицей Ларисой Долиной, а также отношения с диктором Светланой Моргуновой.

«Все вранье. С Долиной мы хорошо знакомы, но ни о каких романах и речи не было. Свету хорошо знал, она была значительно старше меня», — заявил Сергей Пенкин.

Он также отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что Алла Пугачева, располагая огромным влиянием, закрыла ряду артистов путь к популярности.

«Не могу пожаловаться на Аллу, я тогда ее просто не знал. Не в моих правилах звонить, писать и уговаривать послушать мои песни. Она была номером один в то время, у нее были свои фавориты и, наверное, я не находился в их числе», — пояснил Пенкин.

Напомним, что широкая известность пришла к Сергею Пенкину в 1991 году, когда руководитель программы «50×50» Анжела Хачатурьян пригласила его участвовать в концертах шоу в Олимпийском. После этого Пенкин выступал и за границей с хитами «Дождь осенний», «Чувства», «История любви», «Джаз-птица», «Не забывай!».

Извинение Градского

Однако в музыкальное училище имени Гнесиных Сергей Пенкин смог поступить только с 11-й попытки. Музыкант рассказал, что певец Александр Градский тогда входил в состав приемной комиссии, а затем извинялся перед ним, что никак не мог помочь.

«Обид нет, на Сашу тем более: не он тогда все решал. Кстати, спустя много лет мы встретились, и он извинился за то, что не смог ничего сделать, чтобы я поступил в Гнесинку. В любом случае, я ведь все-таки туда поступил и с успехом окончил обучение», — заметил певец.

Творческая биография артиста в столице началась с участия в ВИА «Поют гитары» Московской областной филармонии. В 2015 году он открыл собственную вокальную школу в Москве. В разные годы принимал участие в шоу «Один в один!», «Суперстар», «Три аккорда», «Маска».