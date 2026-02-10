Игорь Николаев готовится к музыкальному туру после трех инфарктов

За последние пять лет Игорь Николаев перенёс три инфаркта, стентирование и коронарное шунтирование. Однако отказываться от работы певец всё равно не намерен. Коллеги из kp.ru пишут, что композитор готовится к масштабному туру по Подмосковью, несмотря на рекомендации врачей отложить гастроли и выступления.

© Super.ru

Уточняется, что публика переживает за состояние Николаева. Его супруга Юлия Проскурякова также обеспокоена состоянием супруга и буквально сходит с ума из-за своих переживаний.

Речь идёт о юбилейном туре, охватывающем 14 городов Подмосковья. Известно, что благодаря гастролям Николаев заработает не менее 37 миллионов рублей. При этом конец 2025 года для Николаева оказался не слишком прибыльным: музыкант оставался практически без заказов в период с конца декабря до 1 января. Команда на фоне низкого спроса снизила гонорар вдвое — с 10 до 5 миллионов рублей за одно выступление.