$77.6592.01

Юрист Салкин: звезды не несут ответственности за действия лиц, купивших у них рекламу

Газета.Ru

Журналистка Ксения Собчак и телеведущая Лариса Гузеева не обязаны выплачивать долги скандально известного застройщика Сергея Домогацкого. Об этом заявил News.ru юрист Михаил Салкин.

Юрист ответил, что грозит Собчак и Гузеевой за рекламу вилл мошенника
© Газета.Ru

Как отметил Салкин, закон не предусматривает ответственность медийной личности за деятельность лиц, которые заказали у них рекламу. Он привел в пример случай с актером Владимиром Пермяковым, который сыграл Леню Голубкова в роликах про мошенническую пирамиду МММ.

«Поэтому я считаю неперспективными иски к звездам о взыскании. С другой стороны, если будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и роль инфлюенсера в продвижении привлечения средств была значительная, правоохранительные органы могут расценить действия по заказу рекламы как вступление в организованную группу с целью хищения средств дольщиков», — заявил юрист.

4 февраля Telegram-канал Mash утверждал, что Гузееву и Собчак обвинили в соучастии мошеннической схемы Домогацкого. Сейчас застройщик проходит процедуру банкротства. Сумма ущерба жертв мошенника оценивается в 500 млн рублей.

По данным издания, обманутые покупатели потребовали субсидиарной ответственности Собчак и Гузеевой по долгам Домогацкого, пока не доказано обратное.