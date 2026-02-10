«Мы теряем ту секси-пушку Алену!»: Водонаева готовится к операции

Блогерша Алена Водонаева заявила, что запланировала вторую операцию по уменьшению груди спустя 10 лет.

Об этом телеведущая сообщила в Telegram-канале.

«Она [операция] будет в этом месяце. Я хочу сделать грудь еще меньше», — уточнила звезда.

По словам Водонаевой, она уже договорилась с хирургом Сергеем Блохиным, в числе пациентов которого блогер Тата, модель Ника Крауш, актриса Наталья Бондарчук и дизайнер Мария Цигаль. Звезда не стала раскрывать конкретную дату предстоящего хирургического вмешательства.

В комментариях часть интернет-пользователей поддержали Водонаеву, но нашлись и те, которые засомневался в необходимости проведения операции.

«Без обид, Ален, конечно. Но ты и так очень похудевшая, еще и груди не будет скоро. Мы теряем ту секси-пушку Алену»; «Алена Юрьевна просто любит врачей, год прошел, она опять. То стоматологи, то хирурги, потом еще того-то найдет»; «Алена, у тебя все сейчас замечательно! Ни в коем случае не уменьшай!» — написали под постом.

Водонаева планировала сделать пластику груди еще в 2025 году. Ее первая операция — на два размера — состоялась в 2016 году. Затем блогерша неоднократно ходила на консультации к специалистам, но долго не могла решиться на операцию после родов.